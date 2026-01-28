"Час спливає": Трамп висунув ультиматум Ірану на тлі перекидання флоту США

Присутність США навколо Ірану

Нагадаємо, станом на вівторок, 27 січня, авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США.

Крім того, Пентагон посилив ударну авіацію та захист, направивши до регіону кілька додаткових штурмовиків F-15E та розгорнув системи ППО Patriot та THAAD для захисту баз США. Також на території США дальні бомбардувальники приведені у стан підвищеної готовності.

На тлі посилення військової присутності США висунули Ірану низку умов для угоди, серед яких повне вивезення збагаченого урану та обмеження ракетної програми.

Зазначимо, нещодавно американська розвідка повідомила Дональду Трампу, що уряд Ірану зараз є найслабшим від 1979 року. На тлі економічного краху Тегерана до регіону прибув авіаносець "Авраам Лінкольн" із ракетним супроводом.

РБК-Україна раніше писало, що наприкінці 2025 року в Ірані спалахнули масштабні антиурядові протести, спровоковані економічною кризою та обвалом національної валюти.

Внаслідок силового придушення демонстрацій іранською владою протягом останніх тижнів загинули тисячі людей. Дональд Трамп офіційно попередив Тегеран про готовність до вкрай жорстких дій у випадку продовження страт учасників протестів.