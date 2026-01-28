"Время истекает": Трамп выдвинул ультиматум Ирану на фоне переброски флота США

Присутствие США вокруг Ирана

Напомним, по состоянию на вторник, 27 января, авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США.

Кроме того, Пентагон усилил ударную авиацию и защиту, направив в регион несколько дополнительных штурмовиков F-15E и развернул системы ПВО Patriot и THAAD для защиты баз США. Также на территории США дальние бомбардировщики приведены в состояние повышенной готовности.

На фоне усиления военного присутствия США выдвинули Ирану ряд условий для сделки, среди которых полный вывоз обогащенного урана и ограничения ракетной программы.

Отметим, недавно американская разведка сообщила Дональду Трампу, что правительство Ирана сейчас является самым слабым с 1979 года. На фоне экономического краха Тегерана в регион прибыл авианосец "Авраам Линкольн" с ракетным сопровождением.

РБК-Украина ранее писало, что в конце 2025 года в Иране вспыхнули масштабные антиправительственные протесты, спровоцированные экономическим кризисом и обвалом национальной валюты.

В результате силового подавления демонстраций иранскими властями в течение последних недель погибли тысячи людей. Дональд Трамп официально предупредил Тегеран о готовности к крайне жестким действиям в случае продолжения казней участников протестов.