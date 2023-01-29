"Час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії": прем'єр Естонії розкритикувала рішення МОК

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки Росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії", - написала вона.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запропонував "вивчити можливість" повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт. Як заявили в МОК, йдеться про нейтральний статус за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Додамо, що на це відреагував глава держави Володимир Зеленський, заявивши, що вже звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій з цього приводу, а самому президенту МОК він запропонував відвідати Бахмут, аби впевнитися в, тому що "нейтральності" не існує.

До того ж стало відомо, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у разі участі спортсменів Росії і Білорусі.

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