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"Час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії": прем'єр Естонії розкритикувала рішення МОК

Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання розчаровують. Зараз ми маємо посилювати ізоляцію Росії, а не йти їй на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра-міністра Естонії Каї Каллас.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки Росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії", - написала вона.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запропонував "вивчити можливість" повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт. Як заявили в МОК, йдеться про нейтральний статус за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Додамо, що на це відреагував глава держави Володимир Зеленський, заявивши, що вже звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій з цього приводу, а самому президенту МОК він запропонував відвідати Бахмут, аби впевнитися в, тому що "нейтральності" не існує.

До того ж стало відомо, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у разі участі спортсменів Росії і Білорусі.

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