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"Пора усиливать изоляцию, а не уступать РФ": премьер Эстонии раскритиковала решение МОК

Фото: Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии (wikimedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Намерения Международного олимпийского комитета вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования разочаровывают. Сейчас мы должны усиливать изоляцию России, а не идти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Разочарована решением МОК позволить российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Политически и морально это неправильно - время усиливать изоляцию, а не идти на уступки России. Спорт является инструментом российской пропагандистской машины, игнорировать это - значит встать на сторону агрессии", - написала она.

Что произошло

Напомним, недавно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил "изучить возможность" возвращения россиян и белорусов в международный спорт. Речь идет о нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Добавим, что на это отреагировал глава государства Владимир Зеленский, заявив, что уже обратился в ведущие международные спортивные федерации по этому поводу. Самому президенту МОК он предложил посетить Бахмут, чтобы убедиться в том, что "нейтральности" не существует.

К тому же, стало известно, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия спортсменов России и Беларуси.

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