Час обрати сторону: Подоляк розкритикував SpaceX через обмеження для ЗСУ

Іноземні компанії повинні нарешті визначитись на чиєму вони боці у війни Росії та України, а також припинити шукати способів завдавати шкоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Рік опору України і компанії мають визначитися: або вони на боці України та права на свободу і не шукають способів завдати шкоди, або ж вони на боці РФ та її "права" вбивати та захоплювати території", - пише Подоляк.

Також радник голови Офісу президента закликав обрати на чиєму вона боці безпосередньо головного виконавчого директора компанії "SpaceX" Гвен Шотуелл.