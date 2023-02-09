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Время выбрать сторону: Подоляк раскритиковал SpaceX из-за ограничений для ВСУ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Иностранные компании должны наконец определиться, на чьей стороне они в войне России и Украины, а также прекратить искать способы наносить вред.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Год сопротивления Украины и компании должны определиться: либо они на стороне Украины и права на свободу и не ищут способов нанести вред, либо они на стороне РФ и ее "права" убивать и захватывать территории", - пишет Подоляк.

Также советник главы Офиса президента призвал выбрать на чьей стороне непосредственно главного исполнительного директора компании "SpaceX" Гвен Шотуэлл.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX мешает ВСУ, чтобы воины не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками во время войны с Россией.

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