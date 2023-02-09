SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для дронів на фронті

SpaceX зробила кроки, щоб перешкодити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками у регіоні під час війни з Росією.

Про це заявила президент та головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Супутниковий інтернет-сервіс SpaceX Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя", заявила Шотвел під час конференції у Вашингтоні.

Проте, за її словами, українці використовували Starlink таким чином, який був "не був частиною будь-якої угоди".

Пізніше у розмові з журналістами Шотвел послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління дронами.

Україна ефективно використовувала безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості. Є речі, які ми можемо зробити, і ми вже зробили", - сказала вона, маючи на увазі використання Starlink для дронів.

Шотвелл відмовилася повідомити, які заходи зробила SpaceX.

За словами Шотвелл, використання Starlink з дронами виходить за рамки угоди SpaceX з українським урядом, додавши, що контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу до Інтернету лікарням, банкам та сім'ям, які постраждали від вторгнення Росії.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його з наступальною метою", - сказала вона.

SpaceX приватно відправила термінали Starlink в Україну, що дозволило військовим країни спілкуватися, підключивши їх і з'єднавши з майже 4000 супутниками, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди, включаючи Сполучені Штати та Францію, заплатили за інші постачання терміналів Starlink крім тих, які фінансуються приватно SpaceX.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, хоча SpaceX у відповідь посилила програмне забезпечення служби, заявив виконавчий директор компанії Ілон Маск.

На запитання, чи очікувала SpaceX використання Starlink у наступальних цілях в Україні під час ухвалення рішення про доставку терміналів у зони конфлікту, Шотвел відповіла: "Ми не думали про це. Я не думала про це. Я не знаю. Але ми навчилися досить швидко".

Наприкінці минулого року Starlink в Україні мав перебої в обслуговуванні з причин, які SpaceX не пояснила.

На питання, чи були ці збої пов'язані з зусиллями SpaceX з обмеження використання Starlink у наступальних цілях, Шотвел сказала: "Я не хочу на нього відповідати, тому що не впевнена, що знаю відповідь".