Час обмежено. До якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського"

Тисячу гривень, отриману в межах програми "Зимова єПідтримка" (відому також як "тисяча Зеленського"), потрібно встигнути витратити до конкретної дати.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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У грудні 2024 року за ініціативою президента Володимира Зеленського в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в межах якої кожен громадянин може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.
Мета цієї програми:
Вже незабаром ця грошова підтримка стала відомою серед людей як "тисяча Зеленського".
Подати заяву на отримання тисячі гривень можуть всі громадяни України, які перебувають в межах країни (за винятком тимчасово окупованих територій).
Важливо, що "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, але й дітям (для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину).
Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що "у складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території".
Кошти "Зимової єПідтримки" нараховуються на картку "Національний кешбек".
Подати заяву на отримання тисячі гривень у межах програми можна впродовж усього зимового періоду - до 28 лютого 2025 року.
Зробити це можна через портал або додаток "Дія":
Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.
Ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти" (залишивши спершу відповідну заявку).
Допомога за програмою "Зимова єПідтримка" в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.
Використати кошти, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", українці можуть до 31 грудня 2025 року.
В цілому "тисячу Зеленського" можна витратити по-різному:
Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховують у доходах кешбек і "єПідтримку" - під час нарахування субсидій.
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