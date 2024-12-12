Деякі українці не звертаються за пільгами і субсидіями: в чому причина

До державного бюджету було закладено значно більше грошей на пільги і субсидії, ніж виплачено людям. Не всі звертаються за грошима.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Стосовно допомоги. Всі думали, що у 2022-23 за нею звернеться велика кількість людей, набагато більше, ніж раніше. Думали, що люди підуть за тими ж житловими субсидіями, за допомогою малозабезпеченим родинам. Але виявилося, що цих коштів (з бюджету – ред.) просто не вибрали", - сказала вона.

За її словами, дуже багато людей із вразливих категорій виїхало за кордон, оскільки легше виживати.

"Для мами з дитиною, наприклад, кращі умови, набагато кращі виплати (для дітей до 6 років з малозабезпечених родин виплати в Україні складають 3 588 гривень, в Німеччині – від 357 євро або 15,6 тисяч гривень на місяць – ред.). І плюс – під час війни багато людей живе в зонах, де не дуже то і звернешся до соціального захисту", - повідомила

Доктор економічних наук заявила, що на класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. "Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять", - додала економіст.