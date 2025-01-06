Время ограничено. До какого числа украинцам нужно успеть потратить "тысячу Зеленского"

Тысячу гривен, полученную в рамках программы "Зимняя єПідтримка" (известную также как "тысяча Зеленского"), нужно успеть потратить до конкретной даты.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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В декабре 2024 года по инициативе президента Владимира Зеленского в Украине стартовала программа "Зимняя єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин может получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.
Цель этой программы:
Уже вскоре эта денежная поддержка стала известной среди людей как "тысяча Зеленского".
Подать заявление на получение тысячи гривен могут все граждане Украины, которые находятся в пределах страны (за исключением временно оккупированных территорий).
Важно, что "Зимняя єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям (для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка).
Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что "в сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории".
Средства "Зимней єПідтримки" начисляются на карту "Национальный кэшбек".
Подать заявление на получение тысячи гривен в рамках программы можно в течение всего зимнего периода - до 28 февраля 2025 года.
Сделать это можно через портал или приложение "Дія":
Если у вас нет карты "Национальный кэшбек" - ее нужно открыть в одном из банков-партнеров программы.
Те из украинцев, у кого нет "Дія", могут получить "тысячу Зеленского" через ближайшее отделение "Укрпочты" (оставив сперва соответствующую заявку).
Помощь по программе "Зимняя єПідтримка" в Укрпочте будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.
Использовать средства, полученные в рамках программы "Зимняя єПідтримка", украинцы могут до 31 декабря 2025 года.
В целом "тысячу Зеленского" можно потратить по-разному:
Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитывают ли в доходах кэшбек и "єПідтримку" - при начислении субсидий.
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