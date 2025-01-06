Время ограничено. До какого числа украинцам нужно успеть потратить "тысячу Зеленского"

Тысячу гривен, полученную в рамках программы "Зимняя єПідтримка" (известную также как "тысяча Зеленского"), нужно успеть потратить до конкретной даты.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Основное о программе "Зимняя єПідтримка"

В декабре 2024 года по инициативе президента Владимира Зеленского в Украине стартовала программа "Зимняя єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин может получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

Цель этой программы:

помочь людям подготовиться к зиме

облегчить расходы в этот непростой период

поддержать экономику страны

Уже вскоре эта денежная поддержка стала известной среди людей как "тысяча Зеленского".

Подать заявление на получение тысячи гривен могут все граждане Украины, которые находятся в пределах страны (за исключением временно оккупированных территорий).

Важно, что "Зимняя єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям (для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка).

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что "в сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории".

Средства "Зимней єПідтримки" начисляются на карту "Национальный кэшбек".

Как оформить и получить "тысячу Зеленского"

Подать заявление на получение тысячи гривен в рамках программы можно в течение всего зимнего периода - до 28 февраля 2025 года.

Сделать это можно через портал или приложение "Дія":

авторизоваться в "Дія"

зайти в "Сервіси" выбрать "Зимова єПідтримка"

нажать "Подати нову заявку" и "Розпочати"

выбрать, для кого предназначена выплата - для себя или для ребенка

нажать "Додайте свідоцтво" о рождении ребенка (если оно не подгрузилось в "Дія" автоматически)

выбрать счет для выплаты

проверить данные

поставить птичку "Я перебуваю на території України"

нажать "Надіслати"

Если у вас нет карты "Национальный кэшбек" - ее нужно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Те из украинцев, у кого нет "Дія", могут получить "тысячу Зеленского" через ближайшее отделение "Укрпочты" (оставив сперва соответствующую заявку).

Помощь по программе "Зимняя єПідтримка" в Укрпочте будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

На что и в какой срок можно потратить деньги

Использовать средства, полученные в рамках программы "Зимняя єПідтримка", украинцы могут до 31 декабря 2025 года.

В целом "тысячу Зеленского" можно потратить по-разному: