Время ограничено. До какого числа украинцам нужно успеть потратить "тысячу Зеленского"
Тысячу гривен, полученную в рамках программы "Зимняя єПідтримка" (известную также как "тысяча Зеленского"), нужно успеть потратить до конкретной даты.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Основное о программе "Зимняя єПідтримка"
- Как оформить и получить "тысячу Зеленского"
- На что и в какой срок можно потратить деньги
Основное о программе "Зимняя єПідтримка"
В декабре 2024 года по инициативе президента Владимира Зеленского в Украине стартовала программа "Зимняя єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин может получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.
Цель этой программы:
- помочь людям подготовиться к зиме
- облегчить расходы в этот непростой период
- поддержать экономику страны
Уже вскоре эта денежная поддержка стала известной среди людей как "тысяча Зеленского".
Подать заявление на получение тысячи гривен могут все граждане Украины, которые находятся в пределах страны (за исключением временно оккупированных территорий).
Важно, что "Зимняя єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям (для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка).
Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что "в сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории".
Средства "Зимней єПідтримки" начисляются на карту "Национальный кэшбек".
Как оформить и получить "тысячу Зеленского"
Подать заявление на получение тысячи гривен в рамках программы можно в течение всего зимнего периода - до 28 февраля 2025 года.
Сделать это можно через портал или приложение "Дія":
- авторизоваться в "Дія"
- зайти в "Сервіси" выбрать "Зимова єПідтримка"
- нажать "Подати нову заявку" и "Розпочати"
- выбрать, для кого предназначена выплата - для себя или для ребенка
- нажать "Додайте свідоцтво" о рождении ребенка (если оно не подгрузилось в "Дія" автоматически)
- выбрать счет для выплаты
- проверить данные
- поставить птичку "Я перебуваю на території України"
- нажать "Надіслати"
Если у вас нет карты "Национальный кэшбек" - ее нужно открыть в одном из банков-партнеров программы.
Те из украинцев, у кого нет "Дія", могут получить "тысячу Зеленского" через ближайшее отделение "Укрпочты" (оставив сперва соответствующую заявку).
Помощь по программе "Зимняя єПідтримка" в Укрпочте будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.
На что и в какой срок можно потратить деньги
Использовать средства, полученные в рамках программы "Зимняя єПідтримка", украинцы могут до 31 декабря 2025 года.
В целом "тысячу Зеленского" можно потратить по-разному:
- на коммунальные платежи
- на медицинские (в том числе и ветеринарные) услуги
- на юридические услуги
- на образование
- на спорт
- на развлечения и отдых
- на транспорт
- на мобильную связь
- на страхование
- на благотворительность (задонатить - пожертвовать на ВСУ, купить военные облигации)
- на салоны красоты и другие услуги
Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитывают ли в доходах кэшбек и "єПідтримку" - при начислении субсидий.
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