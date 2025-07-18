Час для нищівного шторму. У Литві закликали США ввести великий пакет санкцій проти РФ

Сенат Сполучених Штатів має проголосувати за законопроект про санкції проти Росії, та таким чином комплексно з Європою нанести удар по російській економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
"ЄС проклав шлях. Тепер настав час для ідеального шторму – Сенат США має проголосувати за законопроект про санкції проти Росії, який накладає нищівний тягар на російську економіку та тих, хто підживлює агресивну війну Росії", - зазначив глава МЗС Литви.
Він також додав, що завдяки погодженим санкціям від країн ЄС проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, а також "Північних потоків" та зниженню граничної ціни на нафту можна бути упевненим в тому, що Росія залишатиметься на правильному шляху до вичерпання "кривавих грошей".
Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ, головним обмеженням якого стала нова нижня межа на російську нафту.
Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.
Пакет також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.
Більше подробиць про новий пакет санкцій проти РФ – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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