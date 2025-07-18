Час для нищівного шторму. У Литві закликали США ввести великий пакет санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ, головним обмеженням якого стала нова нижня межа на російську нафту.

Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.

Пакет також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Більше подробиць про новий пакет санкцій проти РФ – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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