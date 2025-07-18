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Час для нищівного шторму. У Литві закликали США ввести великий пакет санкцій проти РФ

Фото: Кястутіс Будріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сенат Сполучених Штатів має проголосувати за законопроект про санкції проти Росії, та таким чином комплексно з Європою нанести удар по російській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

"ЄС проклав шлях. Тепер настав час для ідеального шторму – Сенат США має проголосувати за законопроект про санкції проти Росії, який накладає нищівний тягар на російську економіку та тих, хто підживлює агресивну війну Росії", - зазначив глава МЗС Литви.

Він також додав, що завдяки погодженим санкціям від країн ЄС проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, а також "Північних потоків" та зниженню граничної ціни на нафту можна бути упевненим в тому, що Росія залишатиметься на правильному шляху до вичерпання "кривавих грошей".

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ, головним обмеженням якого стала нова нижня межа на російську нафту.

Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.

Пакет також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Більше подробиць про новий пакет санкцій проти РФ – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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