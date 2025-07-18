Время для сокрушительного шторма. В Литве призвали США ввести большой пакет санкций против РФ

Новый пакет санкций ЕС против РФ новый пакет санкций

Напомним, что сегодня, 18 июля, страны-члены ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ, главным ограничением которого стала новая нижняя граница на российскую нефть.

Лимит будет установлен на 15 долларов за баррель ниже рыночных цен и будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен.

Пакет также включает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании "Роснефть", также попал в черный список.

Больше подробностей о новом пакете санкций против РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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