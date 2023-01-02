За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей

За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Повітряна тривога тривала понад 4 години.
Раніше повідомлялося про 16 збитих повітряних цілей Росії.
Нагадаємо, як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.
Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.
Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.
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