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За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей

Фото: за час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Повітряна тривога тривала понад 4 години.

Раніше повідомлялося про 16 збитих повітряних цілей Росії.

Нагадаємо, як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

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Київдрони