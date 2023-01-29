Час може бути на боці Росії. WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні

За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється занепокоєння партнерів, що час може бути на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Нагадаємо, за словами посла України у Франції українська армія від західних партнерів отримає кілька сотень танків.

Раніше ми також писали, що начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня розповіла, як військові ЗСУ готуються до контрнаступу.

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