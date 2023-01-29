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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Время может оказаться на стороне России. WSJ объяснила, почему Запад увеличил помощь Украине

Фото: Запад увеличил помощь из-за угрозы затягивания (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине кроется обеспокоенность партнеров, что время может быть на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, по словам посла Украины во Франции, украинская армия от западных партнеров получит несколько сотен танков.

Ранее мы также писали, что начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга рассказала, как военные ВСУ готовятся к контрнаступлению.

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