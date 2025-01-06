За час Курської операції Росія втратила понад 38 тисяч військових, - Зеленський

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів - тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч - безповоротно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там задіяні солдати з Північної Кореї.

"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя, - наголосив президент.