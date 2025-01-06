За время Курской операции Россия потеряла более 38 тысяч военных, - Зеленский

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат - только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения. Также там задействованы солдаты из Северной Кореи.

"Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности в Донецкую область, в частности против Сум, в частности в Харьковскую область или Запорожье, - подчеркнул президент.