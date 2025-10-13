UA

Час був певний період на російському боці, але тепер він на боці України, - Каллас

Фото: Кая Каллас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Глава європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що наразі економіка Російської федерації стала значно слабшою ніж раніше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка, стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний період по російському боці, але тепер він на боці України", - каже Каллас.

Ща її словами, український контрнаступ на лінії фронту стає видимий, а заплановане на літо і осінь операції наступу РФ - провалилися.

"Тепер Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об'єкти", - заявила Каллас.

Візит Каллас до Києва

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва. Мета її поїздки - переговори щодо фінансової та військової підтримки, а також безпеки енергетичного сектора України. Окрім цього - притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Удари РФ по енергетиці

Російська Федерація з початком осені розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська, Полтавська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

