Время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины, - Каллас

"Мы знаем, что военная экономика России уже слабая, станет слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь он на стороне Украины", - говорит Каллас.

По ее словам, украинское контрнаступление на линии фронта становится видимым, а запланированные на лето и осень операции наступления РФ - провалились.

"Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", - заявила Каллас.

Визит Каллас в Киев

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла с рабочим визитом в Киев. Цель ее поездки - переговоры по финансовой и военной поддержке, а также безопасности энергетического сектора Украины. Кроме этого - привлечение России к ответственности за военные преступления.