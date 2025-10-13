RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины, - Каллас

Фото: Кая Каллас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что сейчас экономика Российской федерации стала значительно слабее чем раньше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мы знаем, что военная экономика России уже слабая, станет слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь он на стороне Украины", - говорит Каллас.

По ее словам, украинское контрнаступление на линии фронта становится видимым, а запланированные на лето и осень операции наступления РФ - провалились.

"Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", - заявила Каллас.

Визит Каллас в Киев

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла с рабочим визитом в Киев. Цель ее поездки - переговоры по финансовой и военной поддержке, а также безопасности энергетического сектора Украины. Кроме этого - привлечение России к ответственности за военные преступления.

 

Удары РФ по энергетике

Российская Федерация с началом осени начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская, Полтавская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна в Украине