"Час не на боці Москви": США закликали РФ негайно укласти мир з Україною

"США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів, що завдають шкоди найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, у тому числі від ударів Росії по Києво-Печерській лаврі", - сказав Негря.

Водночас він послався на нещодавно слова президента США Дональда Трампа, зазначивши, що війну треба закінчити якнайшвидше.

"Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не надо боці Москви", - наголосив заступник постпреда США при ООН.

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Він додав, що армія РФ втрачає щомісяця близко 40 тисяч солдатів (убитими і пораненими), а російська економічна наразі "у вкрай скрутному становищі". Україна у свою чергу швидко впроваджує інновації на фронті.

За словами дипломата, війна РФ проти України триває "надто довго і має завершитися". І єдиною відповіддю у цій всій ситуації є дипломатія і переговори, оскільки ніщо інше "не зупинить ці безглузді вбивства".

"Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні, якомога швидше. Годі! Настав час для негайного припинення вогню", - заявив Негря.

У підсумку він закликав обидві воюючі сторони повернутися до переговорного процесу.

"Зараз час для Росії та України повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду", - резюмував посадовець.