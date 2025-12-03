ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Чарівний Експрес" запускають у Києві та Львові: коли і хто може поїхати безкоштовно

Середа 03 грудня 2025 20:30
UA EN RU
"Чарівний Експрес" запускають у Києві та Львові: коли і хто може поїхати безкоштовно Фото: "Укрзалізниця" запускає "Чарівний Експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" призначила традиційні святкові ретро-поїзди на паровозній тязі до Дня святого Миколая. "Чарівні Експреси" вирушатимуть у рейси 5, 6 та 7 грудня у Києві та Львові.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначають, що головними пасажирами цього року стануть діти з прифронтових областей та діти залізничників - у тому числі поранених, загиблих або мобілізованих.

Хто може безкоштовно потрапити на святковий рейс

УЗ запрошує родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони можуть безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", а також отримати безкоштовні квитки на "Чарівний Експрес".

Для цього потрібно:

  • активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;
  • придбати за бонусні кілометри квитки до Києва чи Львова на 4-7 грудня для себе та дітей;
  • зареєструватися за посиланням;
  • дочекатися підтвердження від УЗ (кількість місць обмежена).

Розклад рейсів та особливості подорожі

Паровози вирушатимуть зі станцій Київ-Пасажирський та Львів-Головний:

  • 5 грудня - о 14:00 та 17:00;
  • 6 грудня - о 10:00 та 13:00;
  • 7 грудня - о 10:00 та 13:00.

Подорож триватиме до двох годин і проходитиме в межах міста з однією зупинкою. У складі - спеціально оформлені дитячі вагони, адаптовані для пасажирів від 0 років.

УЗ радить приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб зробити святкові фото та долучитися до розважальної програми. У разі повітряної тривоги заходи перенесуть у безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила в застосунку доступ до безкоштовних квитків за програмою "3000 км Україною", яка дозволяє мешканцям прифронтових областей подорожувати українськими поїздами. Пасажирам показали покроковий алгоритм активації програми та уточнили, на які саме рейси вже доступні квитки. Програма працює у пілотному режимі й охоплює низку маршрутів до та з прифронтових міст.

РБК-Україна також розповідало про сімейний проєкт від "Укрзалізниці" "Паспорт мандрівника", який має зробити поїздки дітей більш захопливими. Юним пасажирам видають спеціальні "паспорти", у які вони можуть збирати штампи на вокзалах і в поїздах та обмінювати їх на бонуси й подарунки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Діти
Новини
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців