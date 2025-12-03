"Чарівний Експрес" запускають у Києві та Львові: коли і хто може поїхати безкоштовно
"Укрзалізниця" призначила традиційні святкові ретро-поїзди на паровозній тязі до Дня святого Миколая. "Чарівні Експреси" вирушатимуть у рейси 5, 6 та 7 грудня у Києві та Львові.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, що головними пасажирами цього року стануть діти з прифронтових областей та діти залізничників - у тому числі поранених, загиблих або мобілізованих.
Хто може безкоштовно потрапити на святковий рейс
УЗ запрошує родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони можуть безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", а також отримати безкоштовні квитки на "Чарівний Експрес".
Для цього потрібно:
- активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;
- придбати за бонусні кілометри квитки до Києва чи Львова на 4-7 грудня для себе та дітей;
- зареєструватися за посиланням;
- дочекатися підтвердження від УЗ (кількість місць обмежена).
Розклад рейсів та особливості подорожі
Паровози вирушатимуть зі станцій Київ-Пасажирський та Львів-Головний:
- 5 грудня - о 14:00 та 17:00;
- 6 грудня - о 10:00 та 13:00;
- 7 грудня - о 10:00 та 13:00.
Подорож триватиме до двох годин і проходитиме в межах міста з однією зупинкою. У складі - спеціально оформлені дитячі вагони, адаптовані для пасажирів від 0 років.
УЗ радить приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб зробити святкові фото та долучитися до розважальної програми. У разі повітряної тривоги заходи перенесуть у безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила в застосунку доступ до безкоштовних квитків за програмою "3000 км Україною", яка дозволяє мешканцям прифронтових областей подорожувати українськими поїздами. Пасажирам показали покроковий алгоритм активації програми та уточнили, на які саме рейси вже доступні квитки. Програма працює у пілотному режимі й охоплює низку маршрутів до та з прифронтових міст.
РБК-Україна також розповідало про сімейний проєкт від "Укрзалізниці" "Паспорт мандрівника", який має зробити поїздки дітей більш захопливими. Юним пасажирам видають спеціальні "паспорти", у які вони можуть збирати штампи на вокзалах і в поїздах та обмінювати їх на бонуси й подарунки.