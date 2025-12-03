"Чарівний Експрес" запускають у Києві та Львові: коли і хто може поїхати безкоштовно

"Укрзалізниця" призначила традиційні святкові ретро-поїзди на паровозній тязі до Дня святого Миколая. "Чарівні Експреси" вирушатимуть у рейси 5, 6 та 7 грудня у Києві та Львові.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

У компанії зазначають, що головними пасажирами цього року стануть діти з прифронтових областей та діти залізничників - у тому числі поранених, загиблих або мобілізованих.

Хто може безкоштовно потрапити на святковий рейс

УЗ запрошує родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони можуть безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", а також отримати безкоштовні квитки на "Чарівний Експрес".

Для цього потрібно:

активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;

придбати за бонусні кілометри квитки до Києва чи Львова на 4-7 грудня для себе та дітей;

зареєструватися за посиланням;

дочекатися підтвердження від УЗ (кількість місць обмежена).

Розклад рейсів та особливості подорожі

Паровози вирушатимуть зі станцій Київ-Пасажирський та Львів-Головний:

5 грудня - о 14:00 та 17:00;

6 грудня - о 10:00 та 13:00;

7 грудня - о 10:00 та 13:00.

Подорож триватиме до двох годин і проходитиме в межах міста з однією зупинкою. У складі - спеціально оформлені дитячі вагони, адаптовані для пасажирів від 0 років.

УЗ радить приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб зробити святкові фото та долучитися до розважальної програми. У разі повітряної тривоги заходи перенесуть у безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.