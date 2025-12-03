ua en ru
"Волшебный Экспресс" запускают в Киеве и Львове: когда и кто может поехать бесплатно

Среда 03 декабря 2025 20:30
UA EN RU
"Волшебный Экспресс" запускают в Киеве и Львове: когда и кто может поехать бесплатно Фото: "Укрзализныця" запускает "Волшебный Экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" назначила традиционные праздничные ретро-поезда на паровозной тяге ко Дню святого Николая. "Волшебные Экспрессы" будут отправляться в рейсы 5, 6 и 7 декабря в Киеве и Львове.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отмечают, что главными пассажирами в этом году станут дети из прифронтовых областей и дети железнодорожников - в том числе раненых, погибших или мобилизованных.

Кто может бесплатно попасть на праздничный рейс

УЗ приглашает семьи из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей. Они могут бесплатно доехать в Киев или Львов по программе "3000 км по Украине", а также получить бесплатные билеты на "Волшебный Экспресс".

Для этого нужно:

  • активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ;
  • приобрести за бонусные километры билеты в Киев или Львов на 4-7 декабря для себя и детей;
  • зарегистрироваться по ссылке;
  • дождаться подтверждения от УЗ (количество мест ограничено).

Расписание рейсов и особенности путешествия

Паровозы будут отправляться со станций Киев-Пассажирский и Львов-Главный:

  • 5 декабря - в 14:00 и 17:00;
  • 6 декабря - в 10:00 и 13:00;
  • 7 декабря - в 10:00 и 13:00.

Путешествие продлится до двух часов и будет проходить в пределах города с одной остановкой. В составе - специально оформленные детские вагоны, адаптированные для пассажиров от 0 лет.

УЗ советует приходить на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать праздничные фото и присоединиться к развлекательной программе. В случае воздушной тревоги мероприятия перенесут в безопасные укрытия, а поезда будут курсировать по графику.

Напомним, "Укрзализныця" открыла в приложении доступ к бесплатным билетам по программе "3000 км по Украине", которая позволяет жителям прифронтовых областей путешествовать украинскими поездами. Пассажирам показали пошаговый алгоритм активации программы и уточнили, на какие именно рейсы уже доступны билеты. Программа работает в пилотном режиме и охватывает ряд маршрутов в и из прифронтовых городов.

РБК-Украина также рассказывало о семейном проекте от "Укрзализныци" "Паспорт путешественника", который должен сделать поездки детей более увлекательными. Юным пассажирам выдают специальные "паспорта", в которые они могут собирать штампы на вокзалах и в поездах и обменивать их на бонусы и подарки.

