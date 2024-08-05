"Чарівник" Трамп проти "Героя" Гарріс. Які образи використовують кандидати на виборах у США

На виборах у США кандидати використовують не лише раціональні аргументи один проти одного, а й позитивні та негативні емоції електорату.

РБК-Україна пояснює, які саме прийоми є в арсеналі Камали Гарріс і Дональда Трампа та як вони працюють.

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Трамп і Гарріс - дві протилежності

На виборах у США в обличчі Дональда Трампа та Камали Гарріс протистоять не лише програми кандидатів із різним баченням майбутнього Сполучених Штатів. Ці два кандидати уособлюють в собі дві протилежності і на рівні емоцій, які вони викликають у американських виборців.

"До президентських виборів 2024 року американське суспільство підійшло у вкрай поляризованому стані. У протистоянні Дональда Трампа і Камали Гарріс, крім традиційних суперечностей між республіканцями та демократами, актуалізовані додаткові конфлікти – між представниками білої і небілих рас, між чоловіками і жінками", – каже в коментарі РБК-Україна політичний психолог, віце-президентка Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна.

За її словами, відмінності між супротивниками у боротьбі за президентське крісло нині є максимально виразними.

"Вони різні за партійністю, за віком, за статтю, за расовою належністю, за ставленням до закону (Гарріс – колишній прокурор, Трамп є фігурантом кримінальних звинувачень). Це сприятиме ще більшій поляризації між прихильниками обох кандидатів та підігріватиме градус політичного протистояння у суспільстві до небезпечних позначок", – зазначає Чуніхіна.

Одним з проявів такого підігрівання уже став замах на Трампа 13 липня цього року. Нагадаємо, у Трампа стріляли під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Згідно з опитуваннями Центру політики Університету Вірджинії у жовтні 2023 року, 52% прихильників Байдена казали, що республіканці становлять загрозу для життя Америки, тоді як 47% прихильників Трампа казали те саме про демократів.

Серед прихильників Байдена 41% вважали, що насильство є виправданим, щоб "завадити (республіканцям, - ред.) досягти своїх цілей". Майже стільки ж, 38% прихильників Трампа, готові вдатися до насильства, щоб зупинити демократів.

А після замаху на Трампа 84% американців були стурбовані активізацією політичного насильства у США. А дві третини американців вважають, що нинішній політичний клімат у країні посилює кризу із насильством.

Дискредитація та критика один одного

За словами Світлани Чуніхіної, мешканці так званих “хитких” штатів, які зазвичай вирішують долю виборів у США, відчуватимуть надмірний тиск з боку штабів обох кандидатів. І Трамп, і Гарріс у своїй агітації роблять потужний акцент на дискредитації суперника.

"Поки ми бачимо, що обидва кандидати експлуатують страхи своїх виборців. Трамп конструює для своєї суперниці образ слабкої невдахи, яка потурає будь-яким суспільним вадам, через що наражає виборців на небезпеку", – каже психолог.

Приміром, 31 липня в інтерв’ю Fox News Трамп зазначив, що його суперниця стане "іграшкою, в руках світових лідерів", якщо переможе, натякаючи на відсутність досвіду у Гарріс у зовнішній політиці.

В іншому коментарі Трамп заявив, що Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, щоб завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше позиціонувала себе як індійка.

У свою чергу, Гарріс наголошує на небезпечній непередбачуваності і ненадійності Трампа, який зневажає мораль і закон, каже Світлана Чуніхіна.

На мітингу 25 липня кандидатка від демократів заявила, що "Дональд Трамп хоче повернути країну назад" і натякнула, що може чекати США в разі перемоги республіканця.

"Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття і верховенства права чи в країні хаосу, страху та ненависті?" – поставила риторичне запитання Гарріс.

"В атмосфері передвиборчої істерії і розколотого суспільства це може бути неабияким випробуванням для усіх виборців. В такій ситуації дуже складно зберігати здоровий глузд і триматися раціональних аргументів при ухваленні рішення, за кого віддати голос", – підкреслює Чуніхіна.

Архетипи, які використовують Трамп та Гарріс

Під час передвиборчої агітації обидва кандидати використовують декілька архетипів – універсальних образів, які зустрічаються у всіх культурах світу та підсвідомо викликають ту чи іншу емоційну реакцію.

Як зазначає Світлана Чуніхіна, Дональд Трамп обіцяє виборцям "полагодити" Америку, виправити все, що зламали його попередники. Причому він планує зробити це одним помахом руки, одним телефонним дзвінком – закінчити війну в Європі, вирішити проблему міграції тощо. І в цьому сенсі він підключається до архетипу "Чарівника". Хоча для виборців з обох політичних таборів він більше скидається на "Бунтівника" або "Повстанця" з тією різницею, що одні дивляться на цей політичний бунт з надією, а інші – з відвертим жахом.

"Камала Гарріс запустила рекламну кампанію під назвою "Безстрашна". Таке рішення є виправданим, оскільки американське суспільство поки демонструє мало готовності обрати президентом жінку. Саме тому в кампанії Гарріс жіночність має бути представлена мінімально. В цьому сенсі архетип "Героя" або "Воїтельки" є безпрограшним і майже безальтернативним для неї. Важливий мінус такого рішення –- необхідність використання префіксу "без", – підкреслює психолог.

За оцінкою Чуніхіної, республіканці мають довгий перелік того, чого Гарріс позбавлена як жінка і як політик, і вони цим переліком обов’язково скористаються. Зокрема, Гарріс, яка є бездітною, може бути легким об’єктом для критики з боку, зокрема, Джей Ді Венса, кандидата у віце-президенти від республіканців, який є батьком трьох дітей і говорить про це при кожній ліпшій нагоді.