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Чаплинка - это Украина! На мирный протест в поселке вышли более трех тысяч человек

Автор: Анна Шиканова

В поселке Чаплинка, который находится на границе с оккупированным Крымом, люди вышли на мирный протест. Оккупанты открыли огонь по митингу, два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и местные паблики.

Жители Чаплинки вышли на проукраинский митинг и твердо заявили оккупантом, что поселок – это Украина.

Они сообщили, что их не нужно "освобождать". По данным местных жителей, в протесте участвовало около трех тысяч человек.

На асканийском перекрестке люди с голыми руками и без оружия остановили колонну российской техники. Оккупанты в ответ открыли огонь и два человека получили ранения.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители России вышли на антивоенные митинги и их массово начали задерживать.

А также мы сообщали о том, что в Новой Каховке мирные жители вышли на митинг против оккупации российскими войсками.

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ЧаплинкаВойна России против Украины