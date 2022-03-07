Чаплинка - це Україна! На мирний протест у селищі вийшли понад три тисячі осіб

Жителі Чаплинки вийшли на проукраїнський мітинг і твердо заявили окупантом, що селище – це Україна.

Вони повідомили, що їх не потрібно "звільняти". За даними місцевих жителів, в протесті брало участь близько трьох тисяч осіб.

На асканійському перехресті люди з голими руками та без зброї зупинили колону російської техніки. Окупанти у відповідь відкрили вогонь і дві людини отримали поранення.

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