Challenger замало, загроза наступу є дуже реальною. Кулеба і Резніков звернулись до Європи

"Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - йдеться в ній.

Саме тому, за словами міністрів, вони вирішили звернутись до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень.

"Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків", - кажуть міністри.

Як зазначають очільники МЗС та Міністерства оборони, вони вітають сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2.

"Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, - кажуть Кулеба та Резніков. - Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи".