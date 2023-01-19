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Зеленський натякнув Шольцу про танки: є такі моменти, коли не треба вагатися

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Давос, Четвер 19 січня 2023 09:35
Зеленський натякнув Шольцу про танки: є такі моменти, коли не треба вагатися Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питання постачання танків для України не повинно бути вагань, натякаючи на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу чи реекспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час виступу у Давосі.

"Є конкретні речі від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо... Є такі моменти, коли не треба вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, "я надам танки, якщо хтось інший також дасть танки", чи "я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе". Мені здається, що це не дуже правильна стратегія", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що загалом у питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії.

"Ми всі громадяни України, які сьогодні захищають європейців і всі їх цінності. Це дуже важливі моменти. Тому не може бути змонтованої допомоги, або вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка публічно називає себе "сусіди"", - заявив президент.

Нагадаємо, низка країн, зокрема Польща та Фінляндія, заявили про готовність надати Україні танки Leopard. Проте країни чекають дозволу від Німеччини, яка я виробником.

Поки Німеччина не ухвалила рішення про власне постачання та реекспорт танків. При цьому ЗМІ зазначають, що канцер Олаф Шольц готовий надати Україні Leopard, але якщо США передадуть свої Abrams.

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