Challenger мало, угроза наступления очень реальна. Кулеба и Резников обратились к Европе

"Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", - говорится в ней.

Именно поэтому, по словам министров, они решили обратиться ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень.

"Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины сегодня является улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов", - говорят министры.

Как отмечают главы МИД и министерства обороны, они приветствуют смелое и своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2.

"Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах, - говорят Кулеба и Резников - Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу".