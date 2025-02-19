На ЧАЕС шостий день ліквідовують наслідки атаки: яка ситуація з радіаційним фоном

Удар по саркофагу ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар дрона по укриттю четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС 14 лютого. Внаслідок атаки новий безпечний конфайнмент був пошкоджений, виникла пожежа.

Як відомо, росіяни випустили по ЧАЕС безпілотник з фугасною бойовою частиною. Після атаки фахівці не фіксували підвищення радіаційного фону. Проте у Міненерго допускали, що у разі серйозного пошкодження є загроза значного підвищення радіаційного фону.

Днями уряд виділив понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС.

Детальніше про атаку на Чорнобильську АЕС та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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