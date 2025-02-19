На ЧАЭС шестой день ликвидируют последствия атаки: какая ситуация с радиационным фоном

Удар по саркофагу ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе дрона по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС 14 февраля. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, возник пожар.

Как известно, россияне выпустили по ЧАЭС беспилотник с фугасной боевой частью. После атаки специалисты не фиксировали повышения радиационного фона. Однако в Минэнерго допускали, что в случае серьезного повреждения есть угроза значительного повышения радиационного фона.

На днях правительство выделило более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС.

Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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