Чадний газ: як не допустити отруєння та допомогти постраждалим
В Україні останнім часом зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. До таких трагедій найчастіше призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Що таке чадний газ та які симптоми отруєння
Чадний газ (СО) - безбарвний, без запаху і смаку газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Він є дуже отруйним і може призвести до смерті.
Симптоми отруєння чадним газом:
- головний біль
- нудота
- прискорене дихання
- слабкість
- відчуття втоми і запаморочення.
Якщо ви або ваші близькі відчуваєте ці симптоми, негайно вийдіть на свіже повітря.
Чадний газ може виділятися з таких приладів:
- газові обігрівачі
- газові водонагрівачі
- каміни
- двигуни внутрішнього згоряння автомобілів
- дров’яні, газові, вугільні печі.
Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил:
- Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади.
- Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади.
- Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.
- У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
- Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
- Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.
- Встановіть детектор чадного газу.
Випадки отруєння чадним газом
Нещодавно у Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.
Крім того, в Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.
Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.
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