Угарный газ: как не допустить отравления и помочь пострадавшим

В Украине в последнее время растет количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К таким трагедиям чаще всего приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что такое угарный газ и какие симптомы отравления

Угарный газ (СО) - бесцветный, без запаха и вкуса газ, который образуется в результате неполного сгорания топлива. Он очень ядовит и может привести к смерти.

Симптомы отравления угарным газом:

головная боль

тошнота

учащенное дыхание

слабость

ощущение усталости и головокружение.

Если вы или ваши близкие испытываете эти симптомы, немедленно выйдите на свежий воздух.

Угарный газ может выделяться из таких приборов:

газовые обогреватели

газовые водонагреватели

камины

двигатели внутреннего сгорания автомобилей

дровяные, газовые, угольные печи.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, придерживайтесь таких правил: