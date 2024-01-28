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Угарный газ: как не допустить отравления и помочь пострадавшим

Воскресенье 28 января 2024 21:35
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Угарный газ: как не допустить отравления и помочь пострадавшим Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в последнее время растет количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К таким трагедиям чаще всего приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что такое угарный газ и какие симптомы отравления

Угарный газ (СО) - бесцветный, без запаха и вкуса газ, который образуется в результате неполного сгорания топлива. Он очень ядовит и может привести к смерти.

Симптомы отравления угарным газом:

  • головная боль
  • тошнота
  • учащенное дыхание
  • слабость
  • ощущение усталости и головокружение.

Если вы или ваши близкие испытываете эти симптомы, немедленно выйдите на свежий воздух.

Угарный газ может выделяться из таких приборов:

  • газовые обогреватели
  • газовые водонагреватели
  • камины
  • двигатели внутреннего сгорания автомобилей
  • дровяные, газовые, угольные печи.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, придерживайтесь таких правил:

  • Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
  • Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы.
  • Регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.
  • В помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
  • Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
  • Часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.
  • Установите детектор угарного газа.

Случаи отравления угарным газом

Недавно в Новгород-Северском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.

Кроме того, в Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.

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