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В сети появился фейк, якобы министерство образования ищет выпускников призывного возраста

Фото: в сети распространяют фейк, что МОН ищет выпускников призывного возраста (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

В социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковый письмо, якобы подписанное заместителем министра образования и науки Украины Верой Роговой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН Украины.

В письме предлагается руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Для подделки письма был использован бланк министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота.

В МОН убеждают, что это письмо - фейк. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе и дискредитацию МОН.

"Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении МОН.

Напомним, россияне в своих СМИ рассказывают о существовании секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США,

Также они придумали басню, что украинцы отказываются воевать западным оружием.

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фейки