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В России придумали фейк о биолабораториях в Украине и распространяют "указ Зеленского"

Новина українською →
Москва, Четверг 16 июня 2022 07:14
В России придумали фейк о биолабораториях в Украине и распространяют "указ Зеленского" Фото: в России придумали фейк о биолабораториях в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Документ Министерства обороны Украины, якобы доказывающий существование секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США, опубликованный прокремлевскими СМИ, в числе изданиями "Известия", "Взгляд", телеканалы "РЕН" и "Царьград", является грубой подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Insider.

Как отмечают журналисты, в опубликованном накануне документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении личных данных работников украинских предприятий и военнослужащих, сотрудничавших с американскими лабораториями.

Речь якобы идет о персонале трех организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте.

В России придумали фейк о биолабораториях в Украине и распространяют &quot;указ Зеленского&quot;

В The Insider обратили внимание на то, что в тексте документа содержатся очевидные ошибки в употреблении украинского языка, и что текст, с высокой долей вероятности, сначала был написан по-русски и только затем неумело переведен.

Так, фраза "личное дело" в документе, если ее снова перевести на русский, употреблена в значении "это мое дело".

В правой верхней части документа находится подтверждение регистрации приказа в системе делопроизводства СБУ, и там в качестве адреса указано: "ул. Володимирська, 33, г. Київ", в то время как улица по-украински - "вулиця", а город - "мicто", соответственно правильными сокращениями были бы "вул" и "м".

Кроме того, как сообщил The Insider источник в спецслужбах Украины, слово "безпеки" в полном названии СБУ в деловых документах всегда пишется со строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства должно располагаться внизу документа, а не вверху.

Напомним, недавно российские оккупанты распространяли фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Херсонской области. Очаг якобы находится в Скадовске.

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