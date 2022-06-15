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В России распространяют фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 18:10
В России распространяют фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием Фото: РФ распространяет фейк, что ВСУ отказываются воевать западным оружием (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские СМИ распространяют информацию, что якобы украинские военные отказываются воевать западным оружием. Это делается для срыва поставок оружия и техники от союзников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты ссылаются на статью в CNN, в которой по их словам журналиста, некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade.

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", - говорится в сообщении ГПД.

В ведомстве убеждены, информационные атаки россиян усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в Рамштайне, где будет объявлено о новых партиях поставки техники.

Напомним, третья встреча контактной группы по обороне Украины стартовала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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