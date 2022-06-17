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У мережі з'явився фейк, нібито міністерство освіти шукає випускників призовного віку

Фото: у мережі поширюють фейк, що МОН шукає випускників призовного віку (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

В соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки України Вірою Роговою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН України.

У листі пропонується керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Для підробки листа був використаний бланк міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу.

У МОН переконують, що цей лист - фейк. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН.

"Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті міністерства освіти і науки України", - йдеться у повідомленні МОН.

Нагадаємо, росіяни у своїх ЗМІ розповідають про існування секретних українських біолабораторій і їх взаємодію з військово-біологічними лабораторіями США,

Також вони придумали байку, що українці відмовляються воювати західною зброєю.

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фейки