В сети появился фейк, якобы министерство образования ищет выпускников призывного возраста

В социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковый письмо, якобы подписанное заместителем министра образования и науки Украины Верой Роговой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН Украины .

В письме предлагается руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Для подделки письма был использован бланк министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота.

В МОН убеждают, что это письмо - фейк. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе и дискредитацию МОН.

"Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении МОН.