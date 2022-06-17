ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У мережі з'явився фейк, нібито міністерство освіти шукає випускників призовного віку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 червня 2022 16:30
У мережі з'явився фейк, нібито міністерство освіти шукає випускників призовного віку Фото: у мережі поширюють фейк, що МОН шукає випускників призовного віку (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

В соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки України Вірою Роговою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН України.

У листі пропонується керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Для підробки листа був використаний бланк міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу.

У МОН переконують, що цей лист - фейк. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН.

"Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті міністерства освіти і науки України", - йдеться у повідомленні МОН.

Нагадаємо, росіяни у своїх ЗМІ розповідають про існування секретних українських біолабораторій і їх взаємодію з військово-біологічними лабораторіями США,

Також вони придумали байку, що українці відмовляються воювати західною зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейки
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска