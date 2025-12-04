CEO "Метінвесту" Риженков увійшов до топ-25 керівників України

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков увійшов до переліку 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу за версією Forbes Ukraine.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні "Метінвесту".

Рейтинг формувався серед топменеджерів великих компаній зі штатом від 1 тис. працівників, та виторгом щонайменше 1 млрд грн у 2024 році.

Учасників оцінювали за двома блоками: експертним, що охоплював професіоналізм, лідерство та антикризовий менеджмент, та аналітичним, - він вимірював зростання виторгу та чистої маржі порівняно з 2022 роком.

Юрій Риженков очолює "Метінвест" з 2013 року, і має багаторічний досвід у галузі. Металургія була частиною його життя з дитинства: дід працював шахтарем, батько - сталеплавильником, мати - прокатницею.

Попри втрату двох металургійних комбінатів у Маріуполі, заводу в Авдіївці та призупинення роботи Покровської вугільної групи через близькість фронту, "Метінвест" із початку 2022 року погасив 670 млн доларів боргу. У 2024 році компанія збільшила виторг на 9%, до 8 млрд доларів, тоді як чистий збиток зріс до 1,15 млрд доларів.

Під час війни Група зосередилася на підтримці обороноздатності країни: виробляє бронесталь, захисні конструкції, "ловці" дронів-камікадзе та інші продукти для ЗСУ.

Риженков серед ключових досягнень відзначає переорієнтацію експорту на європейські ринки, стабільне обслуговування боргових зобов’язань та збереження операційної діяльності компанії.

