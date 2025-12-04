ua en ru
CEO "Метінвесту" Риженков увійшов до топ-25 керівників України

Четвер 04 грудня 2025 11:43
UA EN RU
CEO "Метінвесту" Риженков увійшов до топ-25 керівників України Фото: Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков увійшов до переліку 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу за версією Forbes Ukraine.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні "Метінвесту".

Рейтинг формувався серед топменеджерів великих компаній зі штатом від 1 тис. працівників, та виторгом щонайменше 1 млрд грн у 2024 році.

Учасників оцінювали за двома блоками: експертним, що охоплював професіоналізм, лідерство та антикризовий менеджмент, та аналітичним, - він вимірював зростання виторгу та чистої маржі порівняно з 2022 роком.

Юрій Риженков очолює "Метінвест" з 2013 року, і має багаторічний досвід у галузі. Металургія була частиною його життя з дитинства: дід працював шахтарем, батько - сталеплавильником, мати - прокатницею.

Попри втрату двох металургійних комбінатів у Маріуполі, заводу в Авдіївці та призупинення роботи Покровської вугільної групи через близькість фронту, "Метінвест" із початку 2022 року погасив 670 млн доларів боргу. У 2024 році компанія збільшила виторг на 9%, до 8 млрд доларів, тоді як чистий збиток зріс до 1,15 млрд доларів.

Під час війни Група зосередилася на підтримці обороноздатності країни: виробляє бронесталь, захисні конструкції, "ловці" дронів-камікадзе та інші продукти для ЗСУ.

Риженков серед ключових досягнень відзначає переорієнтацію експорту на європейські ринки, стабільне обслуговування боргових зобов’язань та збереження операційної діяльності компанії.

Діяльність "Метінвесту"

Як відомо, "Метінвест" уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine.

Видання назвало цю компанію "хребтом української економіки": від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

"Метінвест" також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

