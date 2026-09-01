CEO "Метінвесту" Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков став переможцем у номінації "Промисловість" рейтингу "Топменеджери, які тримають країну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV.
Відомо, що підсумкову оцінку формували за чотирма складниками: динаміка бізнесу, оцінки працівників, особисті якості та громадянська позиція керівника, а також висновки журі. Найбільшу вагу мало анонімне опитування співробітників.
Організатори також застосували коефіцієнт воєнної стійкості: втрати, спричинені російською агресією, не знижували оцінку керівника, адже здатність зберігати виробництво, робочі місця та керованість компанії під час війни є окремим критерієм ефективності.
Переможець номінації "Промисловість" Юрій Риженков очолює "Метінвест" із грудня 2013 року. Під час повномасштабної війни компанія зберегла статус одного з найбільших промислових роботодавців, інвесторів і платників податків.
За даними компанії, у 2022-2025 роках Група інвестувала у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатила понад 82,2 млрд грн податків.
До першої п’ятірки рейтингу увійшли також керівники ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Україна" та "Аврора Мультимаркет". Галузевих переможців визначили у 10 сферах економіки.
Додамо, що рейтинг підготували NV спільно з Wellbeing Company та Odgers Україна. З-поміж керівників понад 200 приватних компаній організатори відібрали 16 CEO, які, за методологією рейтингу, найкраще управляють командами та бізнесом в умовах війни й невизначеності.
Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" Ріната Ахметова спрямував 10,1 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт".
Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.