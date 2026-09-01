RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

CEO "Метинвеста" Рыженков возглавил рейтинг топ-менеджеров в промышленности

18:44 01.09.2026 Вт
2 мин
В список вошли 16 руководителей украинского бизнеса, который продолжает работать и развиваться в условиях войны
aimg Юлия Бойко
CEO "Метинвеста" Юрий Рыженков (фото: metinvestholding.com)

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков стал победителем в номинации "Промышленность" рейтинга "Топ-менеджеры, которые держат страну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания NV.

Как определяли победителя

Известно, что итоговую оценку формировали по четырем составляющим: динамика бизнеса, оценки работников, личные качества и гражданская позиция руководителя, а также выводы жюри. Наибольший вес имел анонимный опрос сотрудников.

Организаторы также применили коэффициент военной устойчивости: потери, вызванные российской агрессией, не снижали оценки руководителя, ведь способность сохранять производство, рабочие места и управляемость компании во время войны является отдельным критерием эффективности.

Победитель номинации "Промышленность" Юрий Рыженков возглавляет "Метинвест" с декабря 2013 года. Во время полномасштабной войны компания сохранила статус одного из крупнейших промышленных работодателей, инвесторов и налогоплательщиков.

Читайте также: Кто строит Украину во время войны: как частный бизнес инвестирует в восстановление страны

По данным компании, в 2022-2025 годах Группа инвестировала в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатила более 82,2 млрд грн налогов.

"Топ-менеджеры, которые держат страну": кто еще в рейтинге

В первую пятерку рейтинга вошли также руководители ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Украина" и "Аврора Мультимаркет". Отраслевых победителей определили в десяти сферах экономики.

Добавим, что рейтинг подготовили NV совместно с Wellbeing Company и Odgers Украина. Среди руководителей более 200 частных компаний организаторы отобрали 16 CEO, которые, по методологии рейтинга, лучше управляют командами и бизнесом в условиях войны и неопределенности.

Напомним, с начала войны "Метинвест" Рината Ахметова направил 10,1 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт".

Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МетинвестРинат АхметовМеталлургпромБизнес