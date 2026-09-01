CEO "Метинвеста" Рыженков возглавил рейтинг топ-менеджеров в промышленности

Как определяли победителя

Известно, что итоговую оценку формировали по четырем составляющим: динамика бизнеса, оценки работников, личные качества и гражданская позиция руководителя, а также выводы жюри. Наибольший вес имел анонимный опрос сотрудников.

Организаторы также применили коэффициент военной устойчивости: потери, вызванные российской агрессией, не снижали оценки руководителя, ведь способность сохранять производство, рабочие места и управляемость компании во время войны является отдельным критерием эффективности.

Победитель номинации "Промышленность" Юрий Рыженков возглавляет "Метинвест" с декабря 2013 года. Во время полномасштабной войны компания сохранила статус одного из крупнейших промышленных работодателей, инвесторов и налогоплательщиков.

По данным компании, в 2022-2025 годах Группа инвестировала в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатила более 82,2 млрд грн налогов.

"Топ-менеджеры, которые держат страну": кто еще в рейтинге

В первую пятерку рейтинга вошли также руководители ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Украина" и "Аврора Мультимаркет". Отраслевых победителей определили в десяти сферах экономики.

Добавим, что рейтинг подготовили NV совместно с Wellbeing Company и Odgers Украина. Среди руководителей более 200 частных компаний организаторы отобрали 16 CEO, которые, по методологии рейтинга, лучше управляют командами и бизнесом в условиях войны и неопределенности.