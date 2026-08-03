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CEO ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України

15:15 03.08.2026 Пн
1 хв
Очільника ДТЕК Тімченко визнано одним з найкращих топменеджерів України
aimg Юлія Бойко
CEO ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (фото: пресслужба ДТЕК)
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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України 2026 року.

Як пише РБК-Україна, про це свідчить рейтинг "Надкерівники: рейтинг топменеджерів України 2026" за версією видання "Фокус".

Зазначається, що попри поступове відновлення, український бізнес продовжує працювати в умовах високої невизначеності.

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"Саме тому роль управлінців у воєнний час виходить далеко за межі традиційного бізнес-менеджменту", - наголошують в матеріалі.

В матеріалі підкреслили, що в умовах повномасштабної війни енергетичний сектор проходить швидку технічну перебудову, через що роль керівників особливо важлива.

Голова ДТЕК Тімченко було визнано одним з найкращих топменеджерів України і в галузі енергетики. Також в цей топ увійшов генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Попередні досягнення Тімченка

Як повідомлялось, раніше Тімченко зайняв перше місце в рейтингу "Топ-50 лідерів українського бізнесу".

Також він отримав окрему відзнаку за внесок у відновлення інфраструктури, ставши переможцем у спеціальній номінації "Лідер інвестицій у відновлення".

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ найкращих роботодавців 2026 року.

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