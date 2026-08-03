CEO ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України

Як пише РБК-Україна , про це свідчить рейтинг "Надкерівники: рейтинг топменеджерів України 2026" за версією видання " Фокус ".

Зазначається, що попри поступове відновлення, український бізнес продовжує працювати в умовах високої невизначеності.

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"Саме тому роль управлінців у воєнний час виходить далеко за межі традиційного бізнес-менеджменту", - наголошують в матеріалі.

В матеріалі підкреслили, що в умовах повномасштабної війни енергетичний сектор проходить швидку технічну перебудову, через що роль керівників особливо важлива.

Голова ДТЕК Тімченко було визнано одним з найкращих топменеджерів України і в галузі енергетики. Також в цей топ увійшов генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

