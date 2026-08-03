CEO ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в рейтинг найкращих топменеджерів України 2026 року.
Як пише РБК-Україна, про це свідчить рейтинг "Надкерівники: рейтинг топменеджерів України 2026" за версією видання "Фокус".
Зазначається, що попри поступове відновлення, український бізнес продовжує працювати в умовах високої невизначеності.
"Саме тому роль управлінців у воєнний час виходить далеко за межі традиційного бізнес-менеджменту", - наголошують в матеріалі.
В матеріалі підкреслили, що в умовах повномасштабної війни енергетичний сектор проходить швидку технічну перебудову, через що роль керівників особливо важлива.
Голова ДТЕК Тімченко було визнано одним з найкращих топменеджерів України і в галузі енергетики. Також в цей топ увійшов генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Попередні досягнення Тімченка
Як повідомлялось, раніше Тімченко зайняв перше місце в рейтингу "Топ-50 лідерів українського бізнесу".
Також він отримав окрему відзнаку за внесок у відновлення інфраструктури, ставши переможцем у спеціальній номінації "Лідер інвестицій у відновлення".
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ найкращих роботодавців 2026 року.