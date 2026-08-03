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CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

15:15 03.08.2026 Пн
1 мин
Глава ДТЭК Тимченко признан одним из лучших топ-менеджеров Украины
aimg Юлия Бойко
CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (фото: пресс-служба ДТЭК)
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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствует рейтинг "Сверхруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026" по версии издания "Фокус".

Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности.

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"Именно поэтому роль управленцев в военное время выходит за рамки традиционного бизнес-менеджмента", - подчеркивают в материале.

В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

Глава ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в области энергетики. Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Предыдущие достижения Тимченко

Как сообщалось, ранее Тимченко занял первое место в рейтинге "Топ-50 лидеров украинского бизнеса".

Также он получил отдельное отличие за вклад в восстановление инфраструктуры, став победителем в специальной номинации "Лидер инвестиций в восстановление".

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ лучших работодателей 2026 года.

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