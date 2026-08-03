CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.
Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствует рейтинг "Сверхруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026" по версии издания "Фокус".
Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности.
"Именно поэтому роль управленцев в военное время выходит за рамки традиционного бизнес-менеджмента", - подчеркивают в материале.
В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.
Глава ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в области энергетики. Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Предыдущие достижения Тимченко
Как сообщалось, ранее Тимченко занял первое место в рейтинге "Топ-50 лидеров украинского бизнеса".
Также он получил отдельное отличие за вклад в восстановление инфраструктуры, став победителем в специальной номинации "Лидер инвестиций в восстановление".
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ лучших работодателей 2026 года.