CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств, - експерт

На думку Володимира Омельченка, питання CBAM потребує скоординованої роботи кількох ключових відомств.

"Також потрібно щось робити з цим CBAM, оце потрібно Міністерству і екології, і енергетики, займатися цим дуже ретельно. І віце-прем'єр має приймати в цьому участь. Тобто такими стратегічними речами, без того, щоб залазити в господарську діяльність підприємств", - наголосив експерт.

Омельченко підкреслив, що, окрім вирішення проблеми вуглецевого мита ЄС, Україна має працювати над створенням повноцінного конкурентного енергоринку, який стане частиною загальноєвропейського простору.

"Ми маємо бути частиною європейського ринку, і це, мені здається, найкраще, що може бути для України. Куди ми маємо рухатись, куди мають дивитися і приймати відповідні заходи Міністерства енергетики, втому числі", - сказав він.

За його словами, незалежність НКРЕКП та запобігання зловживанням на ринку є ключовими умовами, щоб інтеграція до європейського енергетичного ринку стала успішною.