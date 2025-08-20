RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

CBAM нуждается в немедленной реакции правительства и координации ведомств, - эксперт

Фото: CBAM нуждается в немедленной реакции правительства (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украине нужно срочно определить четкую позицию по механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM) и активно работать над ее согласованием с европейскими партнерами.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина.

По мнению Владимира Омельченко, вопрос CBAM нуждается в скоординированной работе нескольких ключевых ведомств.

"Также нужно что-то делать с этим CBAM, это нужно Министерству и экологии, и энергетики, заниматься этим очень тщательно. И вице-премьер должен принимать в этом участие. То есть такими стратегическими вещами, без того, чтобы влезать в хозяйственную деятельность предприятий", - подчеркнул эксперт.

Омельченко подчеркнул, что, кроме решения проблемы углеродной пошлины ЕС, Украина должна работать над созданием полноценного конкурентного энергорынка, который станет частью общеевропейского пространства.

"Мы должны быть частью европейского рынка, и это, мне кажется, лучшее, что может быть для Украины. Куда мы должны двигаться, куда должны смотреть и принимать соответствующие меры Министерства энергетики, в том числе", - сказал он.

По его словам, независимость НКРЭКУ и предотвращение злоупотреблений на рынке являются ключевыми условиями, чтобы интеграция в европейский энергетический рынок стала успешной.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что Украина должна как можно быстрее инициировать официальные обсуждения с Европейской комиссией по отсрочке действия механизма трансграничной углеродной корректировки во избежание значительных потерь для государственного бюджета.

