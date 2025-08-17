У Єврокомісії не будуть проти перенесення запуску CBAM для України, - експерт

Україна має якнайшвидше ініціювати офіційні обговорення з Європейською комісією щодо відтермінування дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), аби уникнути значних втрат для державного бюджету з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева.

За його словами, сьогодні проблема відома всім ключовим гравцям - асоціаціям виробників, профільним міністерствам, бізнес-об’єднанням, але досі немає належної урядової координації.

"Щось дуже дивно відбувається, тому що асоціації виробників українських відповідні листи надсилають. Міністерство енергетики відповідний лист надіслало, але надіслало чомусь в уряд. Далі Європейська бізнес-асоціація, секретаріат енергетичного співтовариства, відповідні листи надіслали. Але уряд якось це питання не формалізував досі. І складається враження, що всі про цю проблему знають, але чомусь її не вирішують", - наголосив він.

Рябцев вважає, що зміна уряду не повинна стати приводом для затягування рішень, а профільні посадовці, зокрема віцепрем’єр Тарас Качка, можуть оперативно взяти це питання під особистий контроль.

"Він би міг приділити декілька годин свого часу цьому питанню, щоб нарешті надати відповідне доручення і вирішити це питання", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що йдеться не лише про інтереси окремих підприємств, а й про наповнення бюджету країни, який значною мірою залежить від експортоорієнтованих галузей.

"Дійсно з 1 січня український бюджет може суттєво втратити від запровадження цих обмежень для України", - застеріг Рябцев.

На його думку, в Єврокомісії немає серйозної опозиції до відтермінування для України, особливо у контексті війни з росією.

"Я не думаю, що в Європейській комісії будуть якісь підводні камені, чи хтось буде дуже проти відтермінування запровадження CBAM. Чи, наприклад, до завершення війни, що добре було б. Або хоча б на рік, з можливістю подальшого продовження", - додав він.

Експерт наголосив: вирішувати це питання потрібно вже зараз, не чекаючи кінця року.

"У тих умовах, коли український бюджет дуже залежить від надходжень, від діяльності українських підприємств, насамперед

експортоорієнтованих, то це питання є надзвичайно важливим. Його потрібно вирішувати, не чекаючи 31 грудня", - сказав Рябцев.

Раніше науковий керівник проєкту Green Deal Ukraїna Георг Цахманн заявив, що Україна має кілька потенційних шляхів, щоб отримати тимчасове відтермінування дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який Європейський Союз повністю запровадить з 2026 року.