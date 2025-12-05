CBAM може вдарити по українському експорту вже з січня, - нардеп

За його словами, регламент ЄС чітко передбачає можливість відтермінування для країн, які постраждали від надзвичайних подій.

"В регламенті CBAM є пряма норма (стаття 30.7), яка визначає форс-мажорні обставини: країни, які постраждали від непередбачуваних та руйнівних подій, можуть отримати відстрочку", - наголосив парламентар.

Магомедов зазначив, що українська сторона вже аргументувала свою позицію перед Брюсселем.

"Ми довели нашим колегам у Брюсселі, що повномасштабна війна - це саме така подія. Я думаю, що найбільш реальним для нас буде отримання п'ятирічної відстрочки. Мова йде про тимчасовий режим, за який українські експортери будуть звільнені від CBAM або зможуть купувати CBAM-сертифікати на пільгових умовах", - пояснив він.

Попри те, що Мінекономіки вже веде перемовини з Європейською комісією, формального рішення наразі немає. І це створює критичні ризики, адже до запуску механізму залишилися лічені тижні.

"Жодного юридично закріпленого рішення щодо цього ще немає. Тож, за умови коли до початку дії норми залишилось менше ніж місяць, не можна виключати сценарію, за якого між початком дії CBAM та фактичним відтермінуванням пройде певний час", - попередив Магомедов.