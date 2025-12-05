CBAM может ударить по украинскому экспорту уже с января, - нардеп

По его словам, регламент ЕС четко предусматривает возможность отсрочки для стран, пострадавших от чрезвычайных событий.

"В регламенте CBAM есть прямая норма (статья 30.7), которая определяет форс-мажорные обстоятельства: страны, пострадавшие от непредсказуемых и разрушительных событий, могут получить отсрочку", - подчеркнул парламентарий.

Магомедов отметил, что украинская сторона уже аргументировала свою позицию перед Брюсселем.

"Мы доказали нашим коллегам в Брюсселе, что полномасштабная война - это именно такое событие. Я думаю, что наиболее реальным для нас будет получение пятилетней отсрочки. Речь идет о временном режиме, при котором украинские экспортеры будут освобождены от CBAM или смогут покупать CBAM-сертификаты на льготных условиях", - пояснил он.

Несмотря на то, что Минэкономики уже ведет переговоры с Европейской комиссией, формального решения пока нет. И это создает критические риски, ведь до запуска механизма остались считанные недели.

"Никакого юридически закрепленного решения по этому поводу еще нет. Поэтому, при условии, что до начала действия нормы осталось меньше месяца, нельзя исключать сценария, при котором между началом действия CBAM и фактической отсрочкой пройдет определенное время", - предупредил Магомедов.