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CAS не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси об отстранении ее от Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз CAS.

В документе отмечается, что Тимановская утром 2 августа подала срочную заявку и запрос на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 метров среди женщин на Олимпиале-2020.

В пресс-релизе указано, что запрос белорусской спортсменки был отклонен, поскольку она не смогла доказать свою правоту.

Напомним, Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Варшава выдала ей гуманитарную визу и пообещала помочь с продолжением спортивной карьеры.

Отметим, муж спортсменки покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве.

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